Погода в Югре на 4 сентября: облачно и ветрено

Ветер и небольшой дождь
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Синоптики 4 сентября обещают ветер порывами до 17 м/с. По восточным районам - умеренный дождь. Ветер северный, порывистый. Температура ночью +2 +7 ºС, днем +10 +15 ºС.
Ханты-Мансийск: слабый дождь. Днём +11 +13, ночью +5 +7. Ветер 6-11 м/с.
Сургут: дождь. Днём +12, ночью +9. Ветер 5 м/с.
Нижневартовск: небольшой дождь. Днём + 13, ночью +9. Ветер 4.6 м/с
Нефтеюганск: облачно. Днём +12, ночью +9. Ветер 5 м/с.
Когалым: небольшой дождь. Днём +11, ночью +9. Ветер 4.6 м/с.