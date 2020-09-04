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Погода в Югре на 4 сентября: облачно и ветрено

Ветрено и местами небольшой дождь
Дарья КорсунДарьяКорсун
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Ветер и небольшой дождь

Ветер и небольшой дождь

Фото: pixabay.com

Синоптики 4 сентября обещают ветер порывами до 17 м/с. По восточным районам - умеренный дождь. Ветер северный, порывистый. Температура ночью +2 +7 ºС, днем +10 +15 ºС.

Ханты-Мансийск: слабый дождь. Днём +11 +13, ночью +5 +7. Ветер 6-11 м/с.

Сургут: дождь. Днём +12, ночью +9. Ветер 5 м/с.

Нижневартовск: небольшой дождь. Днём + 13, ночью +9. Ветер 4.6 м/с

Нефтеюганск: облачно. Днём +12, ночью +9. Ветер 5 м/с.

Когалым: небольшой дождь. Днём +11, ночью +9. Ветер 4.6 м/с.