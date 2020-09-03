В Ханте-Мансийский рецидивист украл двухколесный транспорт

Стоимость велосипеда составила 6 000 рублей Фото: pixabay.com

Местный житель 1985 года рождения написал заявление о пропаже велосипеда «TOPGEAR». Сумма украденного составила 6 000 рублей. Двухколесный транспорт потерпевший оставил в подъезде многоэтажки.

Полицейские задержали и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель окружного центра. Мужчину 1959 года рождения ранее привлекали к уголовное ответственности и неоднократно судили. Задержанный в содеянном признался. Велосипед злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража». Фигурант может сесть в тюрьму сроком на пять лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.