В Сургуте курсанты почтили память соотечественников

фото: ГУ МЧС России по ХМАО

В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата приурочена к трагическим событиям, которые случились 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда, в результате террористического акта погибли более 300 человек.

Сегодня курсанты пожарно-спасательного лицея несли почетную караульную службу у Мемориала Славы. К Вечному огню возложили живые цветы и венки.

– 16 лет назад произошло страшное событие – более тысячи человек оказались захваченными террористами, погибли дети. Их жизнь оборвалась внезапно. Терроризм – страшнейшая угроза современности и его жертвы навсегда останутся в нашей памяти. Очень важно для подрастающего поколения принимать участие в таких мероприятиях, помнить о том, что это было, и чтить память погибших, – рассказал куратор лицея Александр Оборкин.

Также в честь окончания второй мировой войны курсанты лицея несли караульную службу у памятного обелиска сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 гг. Минутой молчания почтили память павших героев Великой Отечественной войны.