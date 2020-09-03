В Нижневартовске отметили лучших нефтяников

В регионе прошла торжественная церемония награждения призеров и победителей окружного ежегодного конкурса «Черное золото Югры».

По видеоконференцсвязи поздравил победителей и призеров заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев.

– В этом году конкурс проходит в год 60-летия открытия Шаимского месторождения и 55-летия Самотлорского месторождения, – сказал он. – Конечно, наши слова благодарности – ветеранам – тем, кто создал базу нефтяной отрасли в Югре.

В Нижневартовске глава города Василий Тихонов наградил призеров. Заслуженные награды получили семь человек:

- Расим Хидиров – мастер бригады текущего ремонта скважин № 26, Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»;

- Евгений Ламбин – начальник цеха подготовки и сдачи нефти № 2 Белозерный центральный товарный парк, Акционерное общество «Самотлорнефтегаз»;

- Андрей Балыков – оператор по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа № 6, Акционерное общество «Самотлорнефтегаз».;

- Юлия Колесник - оператор по поддержанию пластового давления, цех подготовки и перекачки нефти № 5, Акционерное общество «Самотлорнефтегаз»;

- Сергей Пряхин - машинист технологических компрессоров, цех подготовки и перекачки нефти № 2, Акционерного общества «Самотлорнефтегаз»;

- Александр Кащенцев - начальник промыслово-геофизической партии № 130;

- Екатерина Белан - оператор по подготовке и перекачке нефти, цех подготовки и перекачки нефти № 2 Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз».

– Весь мир знает, что Югра богата природными ресурсами. Но самым главным активом нашего региона являются люди, которые своими стальными характерами вершат историю, - отметил Василий Тихонов.

Сам конкурс «Черное золото Югры» проводится уже 20-й раз. В нем принимают участие геологоразведочные, сервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории региона.