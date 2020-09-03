В Нягани расширили штат медицинских сестер: очереди практически нет

фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В клинико-диагностической лаборатории городской поликлиники увеличили штат процедурных медсестер по забору крови. С 07:20 утра начинается прием пациентов. Работают одновременно три специалиста.

Забор всех анализов ведется в клинико-диагностической лаборатории, в процедурныз кабинетах, которые находятся в «головном» здании медучреждения и в терапевтическом отделении поселка Лесников. Очереди в процедурный кабинет почти нет.

Запись пациентов идёт по талонам. На каждый день выделяется 120 талонов: для сдачи плановых исследований и для граждан, нуждающихся в «экстренном» исследовании.

– Каждый пациент, при получении направления, имеет право озвучить пожелания врачу и медицинской сестре о дате, времени и месте сдачи анализов. Со своей стороны, просим наших граждан внимательно относиться к организационным моментам предстоящей процедуры. Зачастую, горожане приходят раньше назначенного времени «на всякий случай» или по другому адресу. Это создает неудобства и самому человеку и, как правило, оборачивается возникновением конфликтных ситуаций по причине задержки приема других пациентов, – отмечает Марина Евгеньевна, заведующая диагностическим отделением БУ «Няганская городская поликлиника».