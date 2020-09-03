В Сургуте городская поликлиника начала прививать население против гриппа Фото: pixabay.com

Сургутская городская клиническая поликлиника №4 получила 31 августа вакцинацию для взрослых против гриппа. 18 600 доз вакцины «СОВИГРИПП» и 4 640 доз вакцины «ФЛЮ-М». До конца этой недели планируют привить 2 324 человек. Всего осенью планируется сделать прививки против гриппа более 56 000 человек, из них 36 700 – взрослые, 19 456 – дети.

Привиться можно будет не только в больнице, но и с помощью мобильных прививочных бригад, которые будут работать на предприятиях и в учреждениях.

Врачи не рекомендуют прививаться только тем, у кого есть аллергическая реакция на куриный белок и другие компоненты вакцины, а также сильные поствакцинальные реакции (температура выше 40°С, появление в месте введения вакцины отека, гиперемии свыше 8 см в диаметре) или поствакцинальные осложнения (коллапс, нефебрильные судороги, анафилаксия) на предыдущее введение вакцины против гриппа.

В ближайшее время в больницу поступить вакцина для проведения прививок против гриппа для детей и беременных женщин.