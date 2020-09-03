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Туризм

Югорские специалисты туротрасли обучаются продвижению и привлечению инвестиций в проекты

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Югорские специалисты туротрасли обучаются продвижению и привлечению инвестиций в проекты

Югорские специалисты туротрасли обучаются продвижению и привлечению инвестиций в проекты

Тренинги проводятся для развития профессиональных компетенций специалистов сферы туризма и смежных отраслей: в них смогут принять участие специалисты сфер культуры, спорта, а также предпринимательского сообщества и некоммерческого сектора.

Участники серии тренингов научатся определять целевую аудиторию и портрет своего потребителя, формировать новые туристические продукты, авторские экскурсии и маршруты, продвигать их в социальных сетях, организовывать культурно-спортивные массовые мероприятия, а также привлекать инвестиции и грантовую поддержку на развитие своих проектов.

Тренинги проводятся для развития профессиональных компетенций

Тренинги проводятся для развития профессиональных компетенций

Обучение бесплатное, желающие смогут поучаствовать во все дни образовательного трека.

Организатором цикла обучающих тренингов выступил Центр компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры.

Присоединяйтесь! Регистрация на семинары доступна по ссылке https://forms.gle/MTNGMFho3ch8nKMc8

Расписание следующих образовательных модулей:

- Создание авторских туров и экскурсий - 8 сентября;

- Формирование и сопровождение клиентской базы – 10 и 15 сентября,

- Подготовка и проведение культурно-спортивных массовых мероприятий – 17 сентября,

- Продвижение в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» - 22 и 24 сентября.

- Привлечение финансирования и взаимодействие с партнерами – 28 и 30 сентября.

Начало обучающих тренингов - 15.00 по местному времени.

Туризм: Путешествуем по России