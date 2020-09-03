Югорские специалисты туротрасли обучаются продвижению и привлечению инвестиций в проекты

Тренинги проводятся для развития профессиональных компетенций специалистов сферы туризма и смежных отраслей: в них смогут принять участие специалисты сфер культуры, спорта, а также предпринимательского сообщества и некоммерческого сектора.

Участники серии тренингов научатся определять целевую аудиторию и портрет своего потребителя, формировать новые туристические продукты, авторские экскурсии и маршруты, продвигать их в социальных сетях, организовывать культурно-спортивные массовые мероприятия, а также привлекать инвестиции и грантовую поддержку на развитие своих проектов.

Тренинги проводятся для развития профессиональных компетенций

Обучение бесплатное, желающие смогут поучаствовать во все дни образовательного трека.

Организатором цикла обучающих тренингов выступил Центр компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры.

Присоединяйтесь! Регистрация на семинары доступна по ссылке https://forms.gle/MTNGMFho3ch8nKMc8

Расписание следующих образовательных модулей:

- Создание авторских туров и экскурсий - 8 сентября;

- Формирование и сопровождение клиентской базы – 10 и 15 сентября,

- Подготовка и проведение культурно-спортивных массовых мероприятий – 17 сентября,

- Продвижение в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» - 22 и 24 сентября.

- Привлечение финансирования и взаимодействие с партнерами – 28 и 30 сентября.

Начало обучающих тренингов - 15.00 по местному времени.