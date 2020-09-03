Несколько городов Югры стали победителями всероссийского конкурса

В числе лучших: Нягань, Урай, Покачи и Когалым Фото: pixabay.com

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит уже в четвертый раз.

Так, Нягань с проектом «Парк в микрорайоне № 13 жилого района Центральный» и Когалым с проектом «Набережная Ингу-Ягун» стали лучшими в номинации «Малые города с численностью населения от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно».

Урай с проектом «Набережная реки Конда имени Александра Петрова» одержал победу в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек включительно».

Всего победителями всероссийского конкурса стали 160 городов России. В 2021-2022 годах их проекты облагораживанию городской среды будут реализованы.

Стоит отметить, что уже на протяжении трёх лет муниципальных образования автономного округа активно принимают участие в данном конкурсе. Так, в прошлом году Белоярский победил с проектом по благоустройству набережной Сэй Пан.

Финалистом в 2020 году стал проект благоустройства парка в микрорайоне №13 жилого района Центральный в Нягани.