Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 сентября 2020 года увеличилось на 72 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 22, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 3.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 27; Нижневартовск - 13.

Далее идут: Октябрьский - 6; Советский район, Урай, Нягань - 4; Радужный - 3.

Замыкают список: Покачи, Сургутский район, Когалым - 2; Нефтеюганский район -1.

Из хороших новостей: за сутки 112 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 18 713.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 995 человека с COVID-19, с начала периода - 1 009 995. Выздоровевших - 5 766, за весь период - 826 935. Умерших - 114, с начала пандемии - 17 528.