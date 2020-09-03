В Нефтеюганском районе столкнулись сразу 6 автомобилей

фото: Госавтоинспекция по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки на территории округа произошло 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.

В Нефтеюганском районе в 19 часов 10 минут на 742 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись сразу же шесть автомобилей. Травмы различной степени тяжести получили два водителя: одному 46 лет, другому – 32 года.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. За выезд на встречку сотрудники ГИБДД привлекли сразу же 25 водителе.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательными на трассе и руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями.