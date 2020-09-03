В Югре мошенники обогатились на 3,5 миллиона рублей

Мошенники обогатились на 3,5 млн рублей Фото: pixabay.com

В регионе местные жители лишились более 3,5 миллионов рублей. Наибольшее количество случаев полицейские зафиксировали в Сургуте и Нижневартовске. Мошенники обманывали граждан под предлогом защиты банковского счета от посторонних списаний.

Так, 56-летняя жительница Сургута обратилась с заявлением о краже денег в полицию. Она рассказала, что неизвестный, посредством сайта двойника «Ozon Travel», под предлогом продажи авиабилетов, попросил на сайте указать данный банковской карты. Таким образом. Женщина лишилась почти 9 000 рублей.

А 58-летняя жительница окружной столицы округа лишилась 70 тысяч рублей. Неизвестны позвонил ей и представился сотрудником Центробанка. Предложил потерпевшей начислить бонусы. Злоумышленник завладел реквизитами карты и списал все деньги.

По всем злодеяниям правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Полиция Югры призывает быть жителей округа бдительными при совершении каких-либо покупок в удаленном формате. По всем подозрительным фактам просить сообщать в ближайший отдел или по телефону 112.