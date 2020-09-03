В Пыть-Яхе предприниматель не выплачивал зарплату сотруднице

долг составил более 124 000 рублей Фото: pixabay.com

Жительница города обратилась за помощью в прокуратуру. Она сообщила, что директора предприятия в отношении нее нарушил трудовое законодательство.

Правоохранительные органы установили, что у индивидуальные предприниматель на протяжении длительного времени не выплачивал зарплату сотруднице. На 30 июля 2020 года сумма долга составила более 124 000 рублей.

Как выяснилось, у работодателя были деньги, чтобы выдать их работнику предприятия. Однако директор расходовал на другие цели.

Собрав всю необходимую информацию, прокуратура материалы дела передала в следственный комитет. После чего, возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации».

В настоящее время долг по заработной плате вернули потерпевшей.

Ход расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.