Глава Югры предложила меры по развитию нефтегазовой отрасли в России

Добыча нефти сократилась на 15 млн тонн Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске обсудили ситуацию нефтегазовой отрасли в нашей стране. Данное совещание было организовано в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Из-за режима повышенной готовности конференция была в онлайн режиме. На ней присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Югры Наталья Комарова, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, руководители нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть», «Славнефть-Мегионнефтегаз», «РуссНефть», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», «КанБайкал», «НЗНП Трейд».

Во время совещания было отмечено, что топливно-энергетический комплекс Югры имеет стратегическое значение не только для РФ, но и для мира. В период пандемии он работал постоянно.

В этом году добыча нефти сократилась на 15 млн тонн по сравнению за первые 8 месяцев 2019 года.

– Особую актуальность в сложившихся макроэкономических условиях приобретает реализация на пилотных месторождениях специального налогового режима по стимулированию освоения запасов с низкой рентабельностью. Видим целесообразность продолжения апробации такого инструмента с целью перевода его в постоянно действующий механизм, —сказала Наталья Комарова.

В связи с этим глава округа предложила сформировать план мероприятий по реализации принятой энергетической стратегии России на период до 2035 года.

Еще одно предложение касалось создания безбарьерной, открытой системы взаимодействия нефтегазовых организаций и государственных органов.

Участники заседания поддержали предложения главы автономного округа.