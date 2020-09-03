Жители Югры воровали продукты из магазина и разъезжали пьяными за рулем

50 преступлений было совершено в округе за прошедший день Фото: pixabay.com

Так, в Нефтеюганском районе мужчина 1998 года рождения украл 22 штуки насосно-компрессорных труб, каждая из них по 11 метров, с территории СНТ «Дружба». Сумма украденного составила 100 000 рублей. Полицейские в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

А в Ханты-Мансийске водитель 1992 года рождения управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчину уже лишали водительских прав. Машину поместили на автостоянку, а подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащим поведении.

В Сургуте мужчина 1984 года рождения пытался украсть из магазина продукты на общую сумму более 3600 рублей. Но вынести товар из магазина злоумышленнику не удалось. Он был задержан сотрудником. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

В Нижневартовском районе полицейские задержали мужчину 1990 года рождения, который уже привлекался за кражу. Он похитил кабель с кустовой площадки. Сумма ущерба составила более 14 500 рублей. В настоящее время фигуранту назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.