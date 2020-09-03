В Нижневартовске бдительные соседи вовремя вызвали пожарных

фото: пресс-служба МЧС России по ХМАО

Поздно вечером, в 23.55, 1 сентября в пожарную часть поступило сообщение о запахе дыма в многоэтажке по улице Пермской.

Спустя три минуты огнеборцы прибыли на место происшествия.

– В подъезде действительно чувствовался запах дыма, - рассказывает Денис Попов, начальник караула 42-й пожарно-спасательной части. – В ходе разведки было установлено, что дым идет из квартиры на одиннадцатом этаже.

На стук и звонки в квартиру никто не реагировал. Тогда пожарным пришлось вскрывать дверь.

Зайдя внутрь помещения, спасатели обнаружили в комнате на полу мужчину. Он находился в бессознательном состоянии. Его эвакуировали на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Причиной задымления послужила духовка. В результате квартира покрылась копотью, а сам прибор поврежден.

По факту случившегося проверку проводят дознаватели МЧС России.