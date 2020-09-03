Погода в Югре на 3 сентября: облачно и дожди

облачно и небольшие осадки в виде дождя
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Синоптики 3 сентября обещают переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер: северный, северо-западный 6-11 м/с. Температура: ночью +4...+9°С, днем +11..+16°С.
Ханты-Мансийск: облачно. Днём +11, ночью +7. Ветер 2.4 м/с.
Сургут: облачно и кратковременные осадки. Днём +11, ночью +8. Ветер 6 м/с.
Нижневартовск: небольшой дождь. Днём + 10, ночью +9. Ветер 2 м/с
Нефтеюганск: облачно, дождь. Днём +11, ночью +8. Ветер 2 м/с.
Когалым: небольшой дождь. Днём +12, ночью +9. Ветер 9 м/с.