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Погода в Югре на 3 сентября: облачно и дожди

Прохладно и местами небольшой дождь
Дарья КорсунДарьяКорсун
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облачно и небольшие осадки в виде дождя

облачно и небольшие осадки в виде дождя

Фото: pixabay.com

Синоптики 3 сентября обещают переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер: северный, северо-западный 6-11 м/с. Температура: ночью +4...+9°С, днем +11..+16°С.

Ханты-Мансийск: облачно. Днём +11, ночью +7. Ветер 2.4 м/с.

Сургут: облачно и кратковременные осадки. Днём +11, ночью +8. Ветер 6 м/с.

Нижневартовск: небольшой дождь. Днём + 10, ночью +9. Ветер 2 м/с

Нефтеюганск: облачно, дождь. Днём +11, ночью +8. Ветер 2 м/с.

Когалым: небольшой дождь. Днём +12, ночью +9. Ветер 9 м/с.