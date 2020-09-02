«Будущее Югры в твоих руках!»: глава региона Наталья Комарова стала гостем на школьной линейке

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в центре образования «Школа-сад №7» Ханты-Мансийска. Фото: school7hm.ru

Открытый урок исторических знаний «Будущее Югры в твоих руках!», посвященный 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел 1 сентября 2020 в Ханты-Мансийске. Урок провели в учебном центре «Школа-сад № 7». Его притворила торжественная линейка ко Дню знаний, которую посетила губернатор Югры Наталья Комарова.

На линейке собрались первоклассники, будущие выпускники и учителя. Глава региона поздравила всех собравшихся с праздником. Для них прозвенел первый школьный звонок.

– 1 сентября – это важный день для детей, родителей, педагогов. Новый учебный год будет проходить в особом порядке, и внешкольная жизнь будет идти по новым правилам. Мы доверяем вам, вашей ответственности. Верим, что и в этой ситуации вы научитесь дружить, помогать друг другу и всегда будете стремиться к знаниям, – обратилась к школьникам Наталья Комарова.

После официально дали старт открытому уроку, его участниками стали ученики 5-11 классов всех школ Югры. К онлайн-занятию были подключены более 130 000 учеников. Это первый масштабный опыт проведения единого дня исторических знаний в режиме онлайн. Классный час транслировался в официальном инстаграм-аккаунте губернатора Югры.

– Этот урок о югорчанах, их возможностях, стремлении жить, – добавила Наталья Комарова.

Единый день исторических знаний проводится в Югре ежегодно с 2018 года. Первый открытый урок был посвящен 900-летию с момента первого датированного упоминания Югры в русском летописании. В 2020 году в связи с ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, впервые открытый урок будет транслироваться в режиме онлайн. Это первый столь масштабный опыт проведения единого дня исторических знания в виртуальном режиме.