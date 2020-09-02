На жительницу Югорска за фиктивную регистрацию возбудили уголовное дело

На жительницу Югорска возбуждено уголовное дело Фото: pixabay.com

Местная жительница 1987 года рождения, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, сделала фиктивную регистрацию для гражданки Республики Украина без предоставления жилого помещения для фактического пребывания.

Отдел дознания ОМВД России по городу Югорск возбудил уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание предусматривает лишения свободы сроком до трех лет.

Нарушительница миграционного законодательства свою вину полностью признала. Сейчас в отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Полиция напоминает гражданам, что, осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, вы совершаете уголовно-наказуемое деяние.