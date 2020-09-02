В Югре один из ковидных госпиталей прекратил свою работу

фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

К ковидному госпиталю Югорской городской больницы примыкали такие города как Югорск и Советский, а также Советский район. Лечились там граждане, которые пребывали из других регионов и стран.

Ситуация в округе по эпидемиологической ситуации стабилизировалась. Поэтому 31 августа госпиталь прекратил свою работу. Все пациенты выписаны и отправлены домой.

За время работы медицинскую помощь получили 135 пациентов.

После санитарной обработки отделение вернется к обычной жизни и заработает в плановом режиме.

Напомним, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала документ, где говорится о том, что округ переходит на третий этап снятия ограничительных мер. При этом, граждане старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции до 20 сентября 2020 года. Также в регионе сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. Губернатор разрешила работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун.