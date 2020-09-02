В Кондинском районе пропажу телевизора женщина обнаружила только через год

Женщина целый годы была в гостях у дочери Фото: pixabay.com

Жительница села Болчары обратилась с заявлением в полицию о пропаже. Неизвестные приникли к ней в дом и украли телевизор, стоимостью 15 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила, что год назад она уехала в другой город, дом закрыла на замок. Когда вернулась с гостей, то увидела. Что замок сорван с входной двери, а в квартире нет телевизора.

Потерпевшая не знает, в какой день, да и в какой месяц была совершена кража.

В ходе следствия был установлен подозреваемый. Им оказался 47-летний безработный местный житель. До этого мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе обыска у фигуранта обнаружили и изъяли предметы, с помощью которых он взломал дверь квартиры.

Позже мужчина признался, что преступление он совершил, будучи пьяным в новогодние праздники. Телевизором он хотел пользоваться сам, но нечаянно его разбил. Тогда фигурант продал его по запчастям, оставив себе только корпус.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.