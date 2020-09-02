В Югорске обиженная покупательница решила отомстить продавцам

Обиженная покупательница решила отомстить Фото: pixabay.com

Полицейские в оперативном порядке установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась женщина 1982 года рождения.

Фигурантка призналась в содеянном. Свой поступок правоохранительным органам она объяснила тем, что пару дней назад в магазине она хотела купить вещи. Но сотрудники отказались ее обслуживать, так как покупательница была без маски.

– Примеряя похищенную одежду, у злоумышленницы возникла мысль «отомстить» продавцам. Понимая, что недостача похищенной одежды доставит сотрудникам неприятности, – добавили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Женщина пришла в магазин во второй раз. Выбрала футболку, кофту и спортивные штаны для себя, а ещё футболку для мужа. Находясь в примерочной, злоумышленница достала из сумки маникюрные ножницы и отрезала бирки с одежды. Положила вещи в сумку. На кассе женщина рассчиталась только за мужскую футболку.

Таким образом, фигурантка украла из магазина спортивную женскую футболку, кофту и брюки. Сумма ущерба составила 4 830 рублей.

В отношении женщины возбуждено дело по статье «Кража».