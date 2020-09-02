В Сургутском районе пройдет Диктант Победы

Диктант будет в форме теста из 25 заданий Фото: pixabay.com

Диктант Победы пройдёт 3 сентября с следующих образовательных учреждениях: Локосовской, Лянторских №2,3,5,7, Сытоминской, Сайгатинской, Солнечной, Барсовской, Ульт-Ягунской, Русскинской, Ляминской, Фёдоровских №2 и №5, Нижнесортымской и Белоярской школе №3.

Диктант будет в форме теста из 25 контрольных заданий. Время проведения составит 45 минут.

В условиях нынешней пандемии мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм и масочного режима. На входе в здание у всех участников будут проверять температуру, а также предоставят дезинфицирующие средства.

Также необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Предполагается, что 1 238 человек напишут Диктант Победы.

Данное мероприятие проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Напомним, что с 2020 года Минобрнауки России включило успешное участие в Диктанте Победы в число индивидуальных достижений абитуриентов вузов.