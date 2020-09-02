В Ханты-Мансийске молодёжь поучаствовала в акции «Дальневосточная Победа»

фото: Администрация города Ханты-Мансийска

Она приурочена к празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 2020 года.

Активисты муниципального штаба «Волонтеров Победы» и участники молодежных трудовых отрядов возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы.

Затем участники отправились в парк им. Б. Лосева. Там юные жители округа прошли квест «Дальневосточная Победа».

Участники поделились на команды. Каждой команде достался определенный маршрут. Ребята побывали в роли строителей, организовали переправу, обезвреживали радиацию и делали много другого.

Помимо того, что ребята интересно и насыщенно провели время, они к тому же получили новые знания из истории Второй мировой войны.

По окончанию мероприятия активисты раздали прохожим символы Дальневосточной Победы – «муаровые ленты».

Напомним, что акция впервые состоялась в 2017 году в Дальневосточном Федеральном округе. Инициатором стала молодежь Хабаровского края.