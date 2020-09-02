Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 сентября 2020 года увеличилось на 68 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 23, с симптомами ОРВИ - 41, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 18; Нижневартовск - 13.

Далее идут: Покачи, Ханты-Мансийск и Советский район - 5.

Замыкают список: Сургутский район - 2, Когалым, Нефтеюганск, Мегион, Нефтеюганский район, Нижневартовский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 110 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 18 601.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 952 человека с COVID-19, с начала периода - 1 005 000. Выздоровевших - 5 464, за весь период - 821 169. Умерших - 115, с начала пандемии - 17 414.