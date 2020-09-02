Суд обязал жительницу Ханты-Мансийска оплатить лечение своему знакомому

Злоумышленница должна вернуть более 26 000 рублей Фото: pixabay.com

Пострадавшего вылечили за счет федерального бюджета. Однако межрайонный прокурор округа подал иск в суд с целью, чтобы обвиняемая вернула деньги государству.

Было установлено, что в ноябре 2019 года жительница Ханты-Мансийска в ходе ссоры со своим знакомым ударила его в грудь несколько раз ножом. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

– Лечение в медицинском учреждении потерпевшего от преступных действий оплачено на сумму более 26 тыс. рублей за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Ханты-Мансийский районный суд признал женщину виновной за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.

В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы осужденная оплатила лечение.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Женщина обязана оплатить стоимость лечения потерпевшего.

Исполнение судебного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.