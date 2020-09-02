Жителя Сургута осудила сразу по трем статьям

Мужчина в содеянном признался Фото: pixabay.com

В отношении жителя Сургута городской суд вынес обвинительный приговор. Его признали виновным сразу по трем статьям: кража, разбой и незаконное изготовление холодного оружия.

Суд установил, что с января 2017 года по июль 2019 года мужчина в составе организованной группы, куда входили участники мото-клуба «Вольное братство» совершал разбойное нападение в отношении бывших членов клуба. Злоумышленник совершал преступления не только на территории Югры, но и в других субъектах страны.

С соучастниками он похитил два мотоцикла и автомобиль. Сумма ущерба составила более 470 000 рублей.

Помимо этого, злоумышленник соорудил холодное оружие – кастет.

На суде мужчина свою вину полностью признал. Также злоумышленник активно помогал следствию в раскрытии преступлений. Приняв это факт во внимание, суд назначил сургутянину наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

Что касается остальных членов организованной преступной группы, то их уголовное дело находится на рассмотрении в Сургутском городском суде.