Жителя Сургута осудила сразу по трем статьям

Мужчина в содеянном признался
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В отношении жителя Сургута городской суд вынес обвинительный приговор. Его признали виновным сразу по трем статьям: кража, разбой и незаконное изготовление холодного оружия.
Суд установил, что с января 2017 года по июль 2019 года мужчина в составе организованной группы, куда входили участники мото-клуба «Вольное братство» совершал разбойное нападение в отношении бывших членов клуба. Злоумышленник совершал преступления не только на территории Югры, но и в других субъектах страны.
С соучастниками он похитил два мотоцикла и автомобиль. Сумма ущерба составила более 470 000 рублей.
Помимо этого, злоумышленник соорудил холодное оружие – кастет.
На суде мужчина свою вину полностью признал. Также злоумышленник активно помогал следствию в раскрытии преступлений. Приняв это факт во внимание, суд назначил сургутянину наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.
Что касается остальных членов организованной преступной группы, то их уголовное дело находится на рассмотрении в Сургутском городском суде.