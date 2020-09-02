В Югре спасатели провели открытые уроки для школьников

фото: ГУ МЧС России по ХМАО

В Сургутском районе в средней школе д. Сайгатина спасатели не только провели занятия, но и подарили канцелярию школьникам из малообеспеченных семей.

В Нефтеюганске сотрудники МЧС России пообщались с учащимися православной гимназии, а в Урае с кадетами средней школы № 5.

Школьники узнали всё о правилах пожарной безопасности. А сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам рассказали ребята об опасности водоемах, особенно, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов.

Спасатели напомнили ребятам о том, как нужно себя вести дома, на улице и в школе, чтобы избежать несчастных случаев.

Стоит отметить, что уроки безопасности будут проходить для школьников в течении сентября. Также будут проведены учебные эвакуации и родительские собрания.

Многие занятия прошли в онлайн формате.