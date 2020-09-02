Жители Югры в День знаний угоняли автомобиль, лодку и украли гитару

58 преступлений за минувшие сутки было совершено в Югре
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В Мегионе рецидивист 1998 года рождения пробрался в постройку, расположенную на участке СОТ «Ивушка - 3», и похитил шестиструнную гитару. Хозяин музыкально инструмента обратился с заявлением о краже в полицию.
Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Подозреваемый содержится в СИЗО.
А в Нижневартовске мужчина 1966 года рождения на улице Индустриальной угнал автомобиль «ВАЗ-2114». Потерпевший обратился с заявлением в полицию.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ранее мужчина уже был судим.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведением.
В Сургуте в ходе личного досмотра у гражданина 1997 года рождения нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В Ханты-Мансийске подозреваемые 1989 и 1996 годов рождения украли лодку с берега реки у дома по улице Сутормина. Злоумышленников задержали и возбудили уголовное дело. Один из фигурантов дела уже был ранее судим.
Подозреваемые избрана мера пресечения – подписка о невыезде.