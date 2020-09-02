В Нижневартовске для детей свои двери распахнет новая школа

Школа откроет свои двери уже в январе 2021 года Фото: pixabay.com

Глава региона Наталья Комарова в онлайн формате провела заседание по вопросам строительства объектов.

Губернатор Югры акцентировала внимание на строительстве водоочистных сооружений (ВОС-1, ВОС-3) в Пыть-Яхе, которые возводятся рамках государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». Глава города сказал, что работы ведутся согласно графику. На следующей неделе строители планируют выйти на опережение.

В ходе заседания обсудили и строительство средней образовательной школы на 1725 мест в квартале №18 Восточного планировочного района города Нижневартовска.

До конца ноября будут завершены все строительные работы. На данный момент приобретено необходимое оборудование. В январе 2021 года, после каникул, дети пойдут учиться в новую школу.