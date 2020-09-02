Югра перешла к третьему этапу снятия ограничений

Граждане должны соблюдать дистанцию и масочный режим Фото: pixabay.com

Глава региона Наталья Комарова подписала постановление о переходе к третьему этапу снятия ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом.

В документе указано, что необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5м, масочный режим и проводить дезинфекцию.

До 20 сентября 2020 года включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

Также до 20 сентября 2020 года приостановлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей; развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест); оказание услуг по курению кальяна.

Губернатор округа сняла запрет на деятельность СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов в которых оказывают подобные услуги. Начнут работу объекты розничной торговли, пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации с возможностью бронирования номеров

С 7 сентября разрешено предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в МФЦ, помещениях органов госвласти, органов местного самоуправления и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа при личном обращении граждан.