Погода в Югре на 2 сентября: дожди и грозы

В Югре снова дожди Фото: pixabay.com

Синоптики 2 сентября обещают местами небольшой, по южным районам умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура ночью +8,+13 ºС, по северо-западу до +3 ºС, днем +11,+16 ºС, по востоку +17,+22.

Ханты-Мансийск: пасмурно, небольшой дождь. Днём +12, ночью +6. Ветер 6 м/с

Сургут: облачно, дождь. Днём +12, ночью +8. Ветер 5.1 м/с

Нижневартовск: небольшой дождь. Днём + 14, ночью +9. Ветер 5 м/с

Нефтеюганск: облачно, дождь. Днём +16, ночью +9. Ветер 5.4 м/с

Когалым: облачно, дождь. Днём +11, ночью +8. Ветер 5.3 м/с