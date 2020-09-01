В Урае нерадивая мать задолжала своему ребенку 900 тысяч рублей

нерадивая мать задолжала своему ребенку 900 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Мать вела асоциальный образ жизни. Она накопила долг по алиментам на сумму 900 тысяч рублей. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде ареста на 10 суток. Если женщина и в дальнейшем не будет выплачивать своему несовершеннолетнему ребенку, в отношении неё будет возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».