Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Урае нерадивая мать задолжала своему ребенку 900 тысяч рублей

Жительница Урая игнорировала законные требования пристава и не платила алименты на содержание несовершеннолетней дочери
Дарья КорсунДарьяКорсун
КомментироватьОставить комментарий
нерадивая мать задолжала своему ребенку 900 тысяч рублей

нерадивая мать задолжала своему ребенку 900 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

Мать вела асоциальный образ жизни. Она накопила долг по алиментам на сумму 900 тысяч рублей. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде ареста на 10 суток. Если женщина и в дальнейшем не будет выплачивать своему несовершеннолетнему ребенку, в отношении неё будет возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».