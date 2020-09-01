В Сургуте 37 школ будут работать в очном режиме

В Сургуте 37 школ будут учить детей в обычном режиме Фото: pixabay.com

В первый класс отправились более шести с половиной тысяч юных сугрутян.

Первоклассников школы №29 поздравил глава города Вадим Шувалов.

– День знаний – праздник детей, родителей, учителей. Несмотря на нынешнюю ситуацию, он состоялся во всех школах города и, уверен, запомнится юным сургутянам на всю жизнь. Мы приняли все необходимые меры, чтобы школьники были в безопасности, – отметил Вадим Шувалов.

С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в очном режиме в Сургуте будут работать 37 школ. Занятия для каждой параллели будут начинаться в разное время. Помимо этого, увеличится количество перемен и в столовую будет приходить вдвое меньше детей, чем обычно.

В учебных учреждениях регулярно будет проводится обработка, а при входе в здания школьникам будут мерить температуру.