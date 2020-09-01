В Сургуте будут судить мошенника, который оформлял микрозаймы на знакомых

Молодой человек оформлял микрозаймы на своих знакомых Фото: pixabay.com

Было установлено, что с апреля по июнь 2019 года мужчина, предоставив персональные данные двух знакомых, через интернет оформил в микрокредитных организациях заявки на получение от имени последних займов в сумме 9 тыс. рублей. Деньги были перечислены на банковский счет обвиняемого.

Помимо этого, обвиняемы аналогичным способом получить 36 тысяч рублей. Подал ещё 5 заявок. Но эта сумма злоумышленнику не досталась. В получении займов ему отказали кредитные организации.

В ходе следствия мужчина признал вину и возместил пострадавшим ущерб в полном объеме. Ему грозит до двух лет тюрьмы.