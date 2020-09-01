Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жительница Покачи скрывалась от судебного пристава

Югорчанка была привлечена к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.
Дарья КорсунДарьяКорсун
КомментироватьОставить комментарий
Женщина скрывалась от обязательных работ.

Женщина скрывалась от обязательных работ.

Фото: Служба судебных приставов

Гражданку К. пристав обязал убирать улицы родного города Покачи в одном из учреждений. Но женщина проигнорировала постановление суда и не выходила на уборку территории. А от судебного пристава скрывалась.

В отношении нарушительницы был вновь составлен протокол за уклонение от отбывания обязательных работ. Женщину признали виновной. И вынесли наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. После ареста женщине всё же придётся выйти на обязательные работы.