Жительница Покачи скрывалась от судебного пристава

Женщина скрывалась от обязательных работ. Фото: Служба судебных приставов

Гражданку К. пристав обязал убирать улицы родного города Покачи в одном из учреждений. Но женщина проигнорировала постановление суда и не выходила на уборку территории. А от судебного пристава скрывалась.

В отношении нарушительницы был вновь составлен протокол за уклонение от отбывания обязательных работ. Женщину признали виновной. И вынесли наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. После ареста женщине всё же придётся выйти на обязательные работы.