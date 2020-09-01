Житель Нижневартовска решил заработать, но в итоге лишился 580 тысяч рублей

Мошенники дистанционно обманывают жителей Югры. Фото: pixabay.com

Почти 330 тысяч рублей 55-летняя жительница Мегиона отдала мошеннику. Неизвестный позвонил потерпевшей под предлогом купить платье на «Авито.ру», а заодно узнал и реквизиты банковской карты югорчанки.

Так, житель Нижневартовска в интернете увидела рекламу о дополнительном заработку и перешел по ссылке. Он зарегистрировался на сайте, установил программу «Any Desk», отправил фотографии паспорта и банковских карт в «What's App». После чего мужчина попытался с электронного кошелька вывести деньги на банковскую карту, но нечего не получилось. Тогда он связался брокером по внутреннему чату и узнал, что для вывода денежных средств необходимо еще внести дополнительную сумму. Потерпевший так и сделал, но лишился собственных сбережений в размере 580 тысяч рублей.

Правоохранительные органы по данным преступлениям возбудили уголовные дела.