Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 сентября 2020 года увеличилось на 67 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 66 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 609 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 61, уточняется - 5.В Югре продолжается пандемия коронавируса. Ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 167 человек.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 9, с симптомами ОРВИ - 50, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 24; Ханты-Мансийск - 18.

Далее идут: Советский район - 6; Сургутский район - 5; Нефтеюганск - 5; Нижневартовск - 4.

Замыкают список: Нефтеюганский и Белоярский район - 2, Ханты-Мансийский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 103 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 18 388.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 993 человека с COVID-19, с начала периода - 995 319. Выздоровевших - 2 405, за весь период - 807 387. Умерших - 83, с начала периода - 18 491.