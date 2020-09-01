В Сургуте затопило улицу Лермонтова, которую недавно отремонтировали

Огромное количество осадков вчера выпало в Сургуте Фото: pixabay.com

Помимо этого, неудобства пешеходы и автомобилисты испытали на Профсоюзов, Быстринской, Мира, Ленина и Комсомольской.

– Часть города обеспечена ливневой канализацией, часть города этим обделена. По-хорошему, конечно, нужно проводить работы по установке канализаций, а где-то расширять уже существующие. Но предвидеть заранее такие инциденты очень сложно — есть нормативное количество осадков, есть ненормативное. Соответственно, от этого зависит, будет ли справляться ливневка или нет. В Сургуте глобальных затоплений нет, после дождя вода уходит, – прокомментировал изданию siapress.ru заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин.