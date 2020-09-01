В Березовском районе ведомство пресекло деятельность сайта по продаже ответов ЕГЭ

Прокуратура Березовского района обнаружила сайт, где предлагали купить ответы по экзамену Фото: pixabay.com

Зайти на страницу сайта и ознакомиться с информацией мог любой пользователь.

– Вместе с тем действующее законодательство запрещает вскрытие экзаменационных материалов ЕГЭ до начала экзамена и их разглашение, – отметили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Данное дело прокуратура передала в Березовскиий районный суд, который удовлетворил исковые требования.