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В Березовском районе ведомство пресекло деятельность сайта по продаже ответов ЕГЭ

Прокуратура Березовского района на просторах интернета обнаружила сайт, который предлагал приобрести готовые ответы на ЕГЭ.
Дарья КорсунДарьяКорсун
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Прокуратура Березовского района обнаружила сайт, где предлагали купить ответы по экзамену

Прокуратура Березовского района обнаружила сайт, где предлагали купить ответы по экзамену

Фото: pixabay.com

Зайти на страницу сайта и ознакомиться с информацией мог любой пользователь.

– Вместе с тем действующее законодательство запрещает вскрытие экзаменационных материалов ЕГЭ до начала экзамена и их разглашение, – отметили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Данное дело прокуратура передала в Березовскиий районный суд, который удовлетворил исковые требования.

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