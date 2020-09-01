Житель Урая за очередную пьяную езду отправился в исправительную колонию

Житель Урая за очередную пьяную езду отправился в тюрьму Фото: pixabay.com

Суд установил, что в июле 2020 года молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водителя задержали сотрудники ГИБДД. Позже выяснилось, что у мужчины есть непогашенная судимость за аналогичное преступление.

Молодого человека признали виновным. Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также на 2 года 6 месяцев его лишили водительских прав.