В одной из школ Пыть-Яха «условно загорелся» гардероб на первом этаже. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Для сотрудников средней общеобразовательной школы №5 города Пыть-Яха огнеборцы провели пожарно-технические учения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, на первом этаже, в гардеробе, произошло условное возгорание.

Коллектив школы самостоятельно эвакуировался из здания, а через несколько минут на место ненастоящего ЧП прибыли пожарные, которые приступили к тушению условного возгорания.

После учений с учителями и персоналом школы пожарные провели инструктаж по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на рабочем месте и действиям в случае возникновения пожара.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Междуреченском загорелись хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Для ликвидации пожара «Центроспас-Югория» направил на место 16 спасателей и четыре пожарных машины.