Житель Кондинского района сначала украл велосипед для себя, а потом для друга Фото: Татьяна Коркина

В полицию Кондинского района с заявлением о пропаже велосипеда обратилась жительница посёлка Междуреченский. Женщина рассказала, что оставила транспорт в подъезде многоэтажки, где сама живет, но спустя время его не обнаружила.

Выехав на место происшествия, полицейские увидели двух подростков на великах, один из которых подходил под описание угнанного. Заметив оперативников, молодой человек бросил транспорт и попытался скрыться, но его задержали.

Правоохранительные органы установили, что 18-летний безработный местный житель, ранее судимый за кражи, проник в подъезд дома и украл для себя велосипед. Проезжая по улице, он встретил своего друга и предложил покататься, но у друга двухколесного транспорта не оказалось. Тогда злоумышленник сказал, что даст приятелю велосипед своего отца и-таки выполнил обещание. Правда, как оказалось, второй велосипед он тоже украл, но только из другого подъезда.

Сейчас велики возвращены владельцам, а в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.