Погода в Югре на 1 сентября: пасмурно и дожди Фото: Татьяна Коркина

В первый день осени в Югре ожидается кратковременный, но местами сильный, дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западных направлений умеренный, местами порывистый. Температура ночью +10,+15º С, местами до +5ºС, днем +17,+22ºС, местами +10,+15ºС.

В Ханты-Мансийске: облачно, дождь. Днём +17, ночью +10. Ветер 4 м/с.

В Сургуте: облачно, без осадков. Днём +15, ночью +10. Ветер 3-6 м/с.

В Нижневартовске: облачно, дождь. Днём + 14, ночью +10. Ветер 4.5 м/с

В Нефтеюганске: облачно, дождь. Днём +16, ночью +9. Ветер 4.9 м/с.

В Когалыме: облачно, кратковременные осадки. Днём +15, ночью +13. Ветер 5 м/с.

«Комсомольская правда – Югра» поздравляет всех школьников с началом учебного года. С Днём знаний и в добрый путь, ребята!