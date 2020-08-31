Сотрудники ГИМС Югры будут следить за безопасностью рыбаков и охотников

Фото: администрация Нефтеюганского района

В Нижневартовском районе завершается ежегодный месячник безопасности на водных объектах, действующий в летний период.

В течение всего сезона сотрудники ГИМС проводили патрулирование акватории района, особое внимание уделяя диким пляжам, а также владельцам маломерных судов. Всего с мая по август было проведено 158 проверок на 95 водоёмах.

И хотя купальный сезон подошел к концу, работы у инспекторов ГИМС меньше не становится, потому что пришла пора рыбаков, охотников и грибников, которые не всегда соблюдают правила в погоне за уловом.

При этом до 90 процентов аварий совершаются на моторных и гребных лодках, 70 процентов из которых не проходили технического освидетельствования. Также примерно 40 процентов всех аварий совершались в состоянии алкогольного опьянения, у половины из этих водителей отсутствовали удостоверения на право управления маломерным судном.

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