За десять лет в Югре построили более 40 школ и детских садов Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова уделяет особое внимание тому, чтобы каждая семья могла с комфортом растить своих детей. Для этого на территории автономного округа идёт активное строительство детских образовательных учреждений, сообщает региональный оперштаб.

За десять лет в регионе появилось 146 детских садов, что позволило ликвидировать очередь для малышей от 1,5 лет в 18 муниципалитетах.

Также за этот срок построили 44 школы, из которых 96,5 процентов стали соответствовать современным требованиям.

Кроме того, охват детей дополнительным образованием увеличился на 80 процентов.

Стоит добавить, что на сегодняшний день все югорские школы готовы к началу учебного года. Уже завтра дети сядут за парты и начнут получать знания. Однако весь процесс будет происходить в соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора. Каждый день ребятам будут измерять температуру и осматривать на наличие признаков заболевания.