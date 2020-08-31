В Нижневартовской окружной больнице стали проводить сложные лор-операции

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В Нижневартовской окружной больнице №2 начали выполнять сложные операции по восстановлению слуха – тимпанопластику, которая характеризуется устранением дефекта барабанной перепонки.

Выполняют её молодые врачи-оториноларингологи, выпускники Омской медицинской академии Максим Дудин и Максим Манаков. На данный момент специалисты уже выполнили две таких операции жителям Покачей с положительной динамикой.

-До нас такие операции в Нижневартовске никто не делал. Мы ведём отбор пациентов, у которых выявленная патология находится в границах нашей компетенции. Для улучшения звукопроводимости слухового анализатора, в ряде случаев требуется протезирование цепи слуховых косточек, а это уже высокотехнологичная медицинская помощь. Наша задача – продемонстрировать квалификацию ЛОР-врачей, показать нашу готовность оказывать медицинские услуги на самом высоком уровне, - рассказал Максим Дудин.

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