В Югре усилен контроль за водными браконьерами Фото: pixabay.com

На территории Югры усолен контроль за водными браконьерами, который продлится до 31 октября. Связано это с наступлением периода осенней миграции ценных рыб к местам нереста и зимовки. В связи с этим в регионе проводятся оперативно–профилактические мероприятия «Осенний нерест» и «Муксун».

Рейдовые группы будут осуществлять круглосуточную работу. Под особый контроль попали реки Иртыш, Обь, включая: Малую Обь, Тоготскую Обь, Горную Обь, Юганскую Обь, а также Северная Сосьва с притоками, протоками и пойменными системами.

Запретные для вылова остаются сибирский осётр, нельма, муксун и таймень, исключение составляет отлова в целях рыбоводства.

В реках Казым, Назым и Большой Атлым воспрещается ловля хариуса, а в озёрах Ендра, Долгий сор, Айтор и Энетор – пеляди.