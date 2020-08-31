В Сургуте задержали членов преступной банды, занимающихся вымогательством и порчей имущества Фото: pixabay.com

Полицейские Сургута задержали двух членов преступной банды. Они подозреваются в повреждении имущества и вымогательстве денег с граждан, занимающихся частным извозом.

Свою деятельность они развернули на территориях, прилегающих к аэропорту и железнодорожному вокзалу города.

Так, 35-летний мужчина выполнял роль руководителя: организовывал контроль над объектами и получал деньги. В обязанности остальных преступников также входил сбор денег, передача сведений о таксистах, которые отказываются платить взносы главарю группы, а также «выбивание» платы с применением угроз и физической силы.

Злоумышленники даже установили определенные расценки. Чтобы заниматься извозом на территории аэропорта нужно было заплатить так называемые «входные» в 10 тысяч рублей, а затем ежемесячно выплачивать по две с половиной тысячи.

Для водителей с ж/д вокзала расценки были поменьше – 5 тысяч за «вход» в бизнес и полторы – за возможность продолжить деятельность.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 9 лет лишения свободы. Ещё один остаётся в федеральном розыске.