В Югру прибыли более 300 тысяч доз вакцины против гриппа Фото: pixabay.com

В Югру поступила очередная партия препаратов для вакцинации взрослого населения. Информацию об этом сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

По его словам, в регион прибыли 65 030 доз вакцины «ФлюМ» и 260 110 доз «Совигрипп», которые хранятся на аптечном складе в Сургуте. Всего в Югру поступило 325 140 доз противогриппозной прививки в дополнение к уже имевшимся 192 тысячам детских доз.

Согласно рекомендациям ВОЗ, обновлённый состав будет включать три новых штамма вирусов гриппа.

Стоит добавить, что с эпидемиологической точки зрения очень важно пройти вакцинацию сразу всем членам семьи, даже тем, у которых имеются хронические заболевания, поскольку грипп обостряет любое из них.

Прививка создаёт невосприимчивость к инфекционным заболеваниям путём имитации естественного инфекционного процесса с благоприятным исходом. Введение ослабленного возбудителя или его антигенов в организм вызывает иммунный ответ, обеспечивающий развитие невосприимчивости к естественному вирусу.