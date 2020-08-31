Житель Ханты-Мансийска может провести в тюрьме 20 лет за торговлю наркотиками Фото: pixabay.com

Прокуратура Сургутского района завершила расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя окружной столицы. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

Было установлено, что обвиняемый получал наркотики от неустановленного лица, а затем сбывал их через «тайники-закладки» на территории Сургутского района. Общение между злоумышленниками и покупателями осуществлялось дистанционно, исключая личный контакт.

Накануне новогодних праздников, 28 декабря 2019 года, преступная деятельность югорчанина была прекращена. Сотрудники полиции задержали его как раз в момент реализации очередной партии. Таким образом, из незаконного оборота изъяли почти 50 грамм незаконных веществ.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершённое деяние хантымансийцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.